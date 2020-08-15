الذهب يتراجع اليوم 5 جنيهات في سعر الجرام مع بداية التعاملات

الذهب يتراجع اليوم 5 جنيهات في سعر الجرام مع بداية التعاملات

مع منتصف تعاملات اليوم السبت 15 اغسطس 2020، عادت أسعار الذهب للتراجع خلال ليخسر الجرام 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، الجمعة 14 اغسطس.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن أسعار الذهب تراجعت اليوم في مصر مع ساعات الصباح الأولي، حيث بلغ سعر الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 860 جنيهًا مقابل 865 جنيهًا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 737.1 جنيه

أما عن جرام عيار 24 إلى نحو 983 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6880 جنيهًا.

كما أعلن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، أن اسعار الذهب عالميًا تراجعت بنهاية تعاملات أمس ليسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ شهر مارس الماضي.

وذكر سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب أنه ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجل الذهب خسارة أسبوعية بلغت 6% بنهاية الأسبوع لتصل الأوقية إلى1945.1 دولار مقابل 2072 دولارًا كانت قد وصلت لها في وقت لاحق.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، أن الذهب قد انحسر الإقبال علىيه نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعثر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز العالمية للأخبار.

الجدير بالذكر أن اليوم وغدًا عطلة رسمية بالبورصات العالمية، مما سجل سعر الذهب مستقر على المستوى العالمي حتى عودة العمل مرة أخرى في الورصات العالمية.