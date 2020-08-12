الذهب يرتفع بسرعة وينخفض ببطئ… فهل تشتري أم تبيع الآن ؟؟

خلال الأيام الماضية وحتى اليوم شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية ، جعلته يحقق أرقام تاريخية في السوق المصري لم يحدث من قبل في تاريخ الذهب، وسط اتجاه صاعد لأسعاره في مصر والسوق العالمي.

يذكر أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد قفز إلى 895 جنيهًا، أما عيار 18 فقد قفز إلى نحو 767 جنيها، وعيار 24 إلى نحو 1023 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 7160 جنيها، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفق ما ذكره سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، في تصريحات صحفية.

وتتأرجح يوميا أسعار الذهب ما بين الارتفاع والهبوط، وهنا يحتار المواطن الذي ريد الاستثمار في الذهب او الذي يريد الشراء من اجل الخطبة فيما هو الوقت المناسب لشراء الذهب، هل يشتري الآن أم يبيع؟

يقول سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب في تصريحاته الصحفية اليوم:

“إن الذهب سلعة عالمية ولا يستطيع أحد توقع ارتفاعه أو نزوله أو ثبات سعره، إذ تتأثر بعدة عوامل، من بينها الحالة الاقتصادية للدولة وسعر البترول وحالات السلم والحرب.”

ويضيف سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية:

“هناك حالات ضرورية يضطر فيها الشخص لشراء الذهب مهما كان سعره، كخاتم الخطبة والشبكة والدبلة، عدد جراماتهم تكون بسيطة ولا تتأثر بشكل كبير. أما بالنسبة لمن يرغب في الاستثمار بالذهب فعليه شراء السبائك المصمتة، التي لا تحتوي على أي نقوش ولا فصوص، وذلك لأن مثل هذه السبائك لا تضاف إليها المصنعية ولا ضريبة القيمة المضافة، وإنما يشتري السبيكة بالسعر الأصلي للجرام، أو شراء بقايا الذهب الناتج عن تصغير خاتم أو إسورة”.

وتابع سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية:

أنه يجب التأكد من أن فاتورة بيع السبائك الذهب ضريبية تحتوي على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، ورقم تسلسلي (سيريال نمبر).

أما رجب حامد الرئيس التنفيذي لشركة “سبائك الكويت”:

فقد أعلن أن يرتفع الذهب في القريب العاجل، مضيفا حسب تصريحاته الصحفية: “اشتر. فالقادم أعلى. الأسعار اليوم مرتفعة لكنها ستكون أكثر ارتفاعا في المستقبل”.

وأضاف رجب حامد الرئيس التنفيذي لشركة “سبائك الكويت”

“إذا كان هدف المستهلك الحصول على ملاذ آمن والادخار، فهذه أسباب وجيهة للشراء الآن، خاصة إذا كان المدى من متوسط إلى بعيد، أي من 6 أشهر فما فوق.. وفيما يخص النساء اللاتي تملكن مصاغا ذهبيا، فإن “الوقت الحالي ملائم للبيع بعد هذا الارتفاع”.

نصائح هامة عند شراء الذهب

أوضح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، مجموعة من النصائح عند شراء الذهب حتى تتجنب الغش، وهي كالتالي: