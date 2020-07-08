الذهب يعاود الارتفاع.. و”عيار 21″ يقترب من 800 جنيه

ارتفع سعر الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام 6 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ناجي فرج، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 798 جنيهًا مقابل 792 جنيهًا، أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا، وعيار 24 نحو 912 جنيهًا، والجنيه الذهب 6384 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا، حيث زاد سعر الأوقية بنحو 5.1 دولار بنسبة 0.29%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1800 دولار مقابل 1794 دولارًا بنهاية جلسة الثلاثاء، في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وعالميًا ارتفع السعر الأوقية إلى 1800 دولار لأول مرة منذ عام 2011، وفقًا لبيانات بلومبرج.