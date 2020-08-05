الذهب يقفز 20 جنيها.. مستوى تاريخي جديد لأسعار الذهب في مصر

قفزت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 في مصر، بنحو 20 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستوياتها بتعاملات مساء أمس.

وبحسب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 910 جنيهات مقابل 890 جنيها، بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 780 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1040 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7280 جنيها.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم بنحو 15.2 دولار بنسبة 0.76%، حيث سجل السعر نحو 2034 دولار في العاشرة و53 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة في مستوى قياسي جديد.

وقفزت أسعار الذهب في مصر بتعاملات مساء أمس الثلاثاء نحو 13 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بتعاملات الصباح.