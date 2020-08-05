الذهب يواصل ارتفاعه التاريخي محطماً كل الأرقام القياسية محلياً وعالمياً

تواصل أسعار الذهب قفزتها التاريخية في السوق المحلي والعالمي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 5 اغسطس 2020، ليصعد الجرام بنحو 4 جنيهات، مقارنة بمستواها بمنتصف تعاملات اليوم.

وبحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فقد ارتفع سعر جرام الذهب إلى هذه المستويات في السوق المصري:

ارتفع سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 920 جنيها مقابل 916 جنيها في منتصف التعاملات، ليبلغ بذلك مستوى قياسيًا جديدًا.

ووصل سعر الجرام عيار 18 نحو 789 جنيهًا

بينما وصل سعر الجرام عيار 24 نحو 1051 جنيهًا

فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 7360 جنيهًا.

وفي الأسواق العالمية، ارتفع سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 30.3 دولار بنسبة 1.50%، حيث سجل السعر نحو 2049 دولارًا في الساعة 5 و 11 دقيقة مساءاً بتوقيت القاهرة بحسب تصريحات وكالة بلومبورج

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزت في منتصف تعاملات الصباح بنحو 20 جنيهاً دفعة واحدة، مقارنة بتعاملات الصباح، ليصبح إجمالي الزيادة بالجرام حتى منتصف التعاملات بنحو 26 جنيها للجرام الواحد.