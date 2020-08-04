الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية بزيادة 13 جنيه في سعر الجرام

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد سعر الجرام نحو 13 جنيها مقارنة ببداية التعاملات اليوم.

وستمر الذهب في تسجيل الأرقام القياسية الجديدة التي تضاف إلى سجلات أرقامه التي وصل إليها في الأيام الأخيرة محليا وعالميا.

وبحسب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب،

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 890 جنيها مقابل 877 جنيها في بداية التعاملات.

بينما سجل سعر الجرام عيار 18 ليصل إلى 763 جنيها

وارتفاع سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 1017 جنيها

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7120 جنيها.

وفي الأسواق العالمية، ارتفاعت سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 17.54 دولار بنسبة 0.89%

حيث سجل السعر نحو 1994.52 دولار في الخامسة و20 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة، وهو رقم قياسي جديد ربما تكسره لتتجه نحو 2000 دولار قبل نهاية تعاملات اليوم.