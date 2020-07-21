الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن “أخبارا سارة” عن كورونا

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيستأنف الإفادات الصحفية التي اعتاد تقديمها بشأن فيروس كورونا، موضحا أن ترامب “سيعلن الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات”.

وقالت كايلي ماكناني، السكرتيرة الصحفية للبيت ألأبيض، إن ترامب سيركز عندما يستأنف الإفادات الصحفية عن فيروس كورونا، الثلاثاء، على إنجازاته والتطورات الإيجابية المتعلقة بالعلاج واللقاحات.

وقالت لقناة “فوكس نيوز”، إن الإفادات الصحفية “قد تكون يومية” وستعقد في الساعة الخامسة أو السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 أو 2200 بتوقيت غرينتش).