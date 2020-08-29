الرئيس السيسي: “لو مش عايزيني أبقى موجود معنديش مشكلة”

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتسمك بالإصلاح الشامل في مصر بشكل دائم، حيث وجه رسالة للمواطنين مفادها: “لو مش عايزيني أبقى موجود هنا معنديش مشكلة، لكن طالما موجود في مكان فالإصلاح موجود قدامي وأمسك فيه وأخلصه”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية المصرية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت:

“صرفنا على محافظة القاهرة في 7 سنين ما يقرب من 350 مليار جنيه.. لو صرفت الفلوس دي في العاصمة بس سبت القاهرة خالص ورحت العاصمة هتغطي جزء كبير جدا من المرافق بحجم نص الأراضي ونبني 500 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة جدا، لكن اضطرينا ننفق هنا لأننا معملناش المدن اللي كانت مفروض تتعمل، يعني لو الإسكندرية بتشيل 2 مليون مواطن تفضل كده، ونعمل مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة”.

ومن بين تلك المشروعات القومية، مشاريع قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، كذلك يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا لتصريحات للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.