الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

تواصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في مساء اليوم الأحد هاتفيًا مع نظيره محمود عباس الرئيس الفلسطيني، من أجل الحديث عن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شدد في هذه المكالمة الهاتفية على أن موقف مصر لا يزال ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، ويبقى الهدف الرئيسي هو بلورة رؤية تضمن تحقيق السلام الشامل للشعب الفلسطيني الذي عانى لعدة سنوات ماضية من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أيضًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر بدوره عن كامل تقديره للدور المهم الذي تلعبه الدولة المصرية من أجل دعم القضية الفلسطينية مثلما كان الوضع خلال السنوات الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العلاقة بين البلدين سوف تظل وطيدة للغاية إلى آخر الزمان.