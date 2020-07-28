الرئيس السيسي يتحدث عن “عملية عسكرية” بسبب سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح أعمال مشروع مدينة الروبيكي، إن العمل هو السبيل الوحيد لبناء الأمم والشعوب للحفاظ عليها، مضيفا: “الأسد محدش بياكل أكله، خلي كل واحد أسد صغير في مكانه”.

وأضاف: “قلق المصريين مشروع، وأنا معاكم فيه، كل ما تقلق اشتغل أكتر عشان تبقى قادر وقوي وجامد، كل ما تشتغل كل ما تبقى قوي، وحقك محدش هياخده منك، لو خايف متقعدش تتكلم وتهدد، وتقول كلام ملوش لازمة، وتقول نعمل كذا في الإعلام، بحترم كل رأي، أحترم الرأي العام، وتقول نعمل عمل عسكري، إحنا بنتفاوض والتفاوض هيطول، وبنقول لو فيه ضرر يبقى علينا كلنا”.

وتابع السيسي: “قلقانين صح، طب نعمل إيه، نشتغل ومنامش، بنعمل 20 ألف كيلومتر تبطين للترع عشان نقلل الفقد، أهالي القرى يساعدوا في المرحلة الأولى خلال سنة وهيقلل فقد المياه، ونحافظ على المصارف والترع”.

وأوضح السيسي: “طب عايزين نعمل ري حديث، عشان نوفر كل نقطة مية، عشان حجم الزيادة السكانية، بنعالج ده بالمية لغاية 2037، وحجم الاستثمارات في هذا المجال تقريبا تريليون جنيه حتى التاريخ ده.

وأضاف: “الدولة واخدة بالها من بدري أوي، وبتتعمل إجراءات في محطات تحلية ومعالجة، يمكن بس الناس مش بتاخد بالها إنه في إطار لخطة متكاملة، ومصر تعتبر من الدول الأكثر إدارة لاستخدام المياه”.