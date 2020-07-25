الرئيس السيسي يحذر من المساس بحقوق مصر في مياه النيل

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا “سيريل رامافوزا”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة، في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.

وأعرب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا “سيريل رامافوزا” عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة، وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الاطراف بشأن هذا الملف الحيوي.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة، سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب والمليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.