الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمعلمين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب، إن المعلم والطبيب يقومان بأقدس المهام لخدمة الإنسان، من خلال تعليمه وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الإعفاء الضريبي للمعلمين سيكون 60%، وأشار إلى زيادة الكادر من 10% إلى 12%.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم، قال “بدأنا تغيير نظام التعليم الثانوي منذ 2018.

وأشار “شوقي” إلى أنه سيتم وضع 4 نماذج لإمتحانات الثانوية العامة متساوية في مستوى الصعوبة، مؤكدًا أنه سيتم عودة مجموعات التقوية في المدارس لمواجهة الدروس الخصوصية.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم، خلال فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب اليوم، سوف يتم منح فرص امتحانات متكررة لطلاب الثانوية العامة وسيتم اعتماد الدرجة الأعلى، موضحًا أن منصة التعليم الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة ستغنيهم عن الكتب المطبوعة.

وأضاف سنعمل على أن تكون التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب لسنوات النقل.