الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

شهد اليوم الأربعاء إصدار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربي قرارًا جمهوريًا في غاية الأهمية، وهو القرار رقم 392 لسنة 2020 الذي تمثل في تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويتضمن القرار بقاء أعضاء الإدارة في المنصب الخاص بهم لمدة أربع سنوات قادمة، على أن يتكون مجلس الإدارة على النحو التالي: