الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الرئيس السيسي
شهد اليوم الأربعاء إصدار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربي قرارًا جمهوريًا في غاية الأهمية، وهو القرار رقم 392 لسنة 2020 الذي تمثل في تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويتضمن القرار بقاء أعضاء الإدارة في المنصب الخاص بهم لمدة أربع سنوات قادمة، على أن يتكون مجلس الإدارة على النحو التالي:
- جمال عوض محمود محمد / رئيس مجلس الإدارة.
- سامي عبدالهادي محمد / نائب رئيس مجلس الإدارة .
- محمد سعودي قطب / نائب رئيس مجلس الإدارة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
- رئيس قطاع تابع لوزارة المالية ويحدد هويته وزير المالية.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه.
- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه.
- 2 من أصحاب المعاشات يتم اختيارهما بناءً على ترشيحات مجلس الإدارة.
- 3 خبراء مستقلين في مجالات عمل الهيئة ويتم تحديد هويتهم بناءً على رؤية مجلس الإدارة.