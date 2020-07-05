الرئيس السيسي يطمئن على جهود القوات المسلحة لتأمين حدود مصر مع ليبيا

حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم الأحد على الاطمئنان على كافة المجهودات التي تبذلها الهيئة العامة للقوات المسلحة، من أجل تأمين حدود مصر مع الدولة الليبية خلال المرحلة القادمة.

وجاء ذلك على هامش الاجتماع الذي ترأسه الرئيس السيسي اليوم وسط حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاً اللواء محمد البشاري رئيس لجنة الأقمار الصناعية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل شهد الاجتماع أيضاً حضور كلاً من: اللواء أركان حرب طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة / اللواء عمرو فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري / العميد محمد سعيد مساعد رئيس سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام خلال ذلك الاهتمام بالاطلاع على كافة الخطط التي أعدها سلاح الإشارة التابع للهيئة العامة للقوات المسلحة، وذلك من أجل ضمان تأمين حدود الدولة المصرية مع ليبيا على مستوى جميع الاتجاهات.

وأشار أيضاً إلى أن الرئيس السيسي كان حريصاً على متابعة الوضعية الخاصة بكافة المنافذ الحيوية على الحدود مع دولة ليبيا، وكيفية العمل على تأمينها من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الاتصالات ولجنة الأقمار الصناعية.

وأضاف السفير بسام راضي أن فخامة الرئيس قام أيضاً بالاطلاع على مشروع الشبكة الموحدة الوطنية الحكومية الذي تهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في مجال التأمين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، كما تابع أيضاً مشروع الشبكة الحكومية الموحدة الآخر الذي يهدف إلى ربط الجهاز الإداري للدولة بشكل كامل، مما سوف يساهم بدوره في تحسين مستوى جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري.