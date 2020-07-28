الرئيس السيسي يكشف موقف مصر حال فشل مفاوضات سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح أعمال مشروع مدينة الروبيكي، أن قضية سد النهضة يتم التحرك فيها عن طريق التفاوض، مؤكدا أنه المسار الطبيعي للقضية.

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: “نتحرك في معركة تفاوض، والتفاوض يتم على ملء وتشغيل سد النهضة ونبذل جهدنا”.

في حال فشل المفاوضات السياسية حول سد النهضة، قال الرئيس السيسي لـ المواطنين، مؤكدا: “هننجح في التفاوض بعملكم وجهدكم بإصراركم وإصرارنا في الوصول لاتفاق على الأقل يحقق لنا المصالح لحقوقنا”.

وتابع مطمئنا المواطنين: “حقكم محدش هياخده .. ما تتكلمش كتير وتهدد حد وتقول كلام مالوش لازمة”.