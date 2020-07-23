الرئيس السيسي يكلف الحكومة بتوفير لقاحات كورونا فور طرحها

كشف السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى دبولي، عن تكليف عاجل للحكومة من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتوفير لقاحات فيروس كورونا فور طرحها في الأسواق العالمية.

وقال مدبولي: “لدينا تكليف من الرئيس بتوفير هذه اللقاحات فور طرحها، وفي هذا الصدد عقدنا على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات دورية مع وزيري التعليم العالي والصحة، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس الهيئة المصرية للدواء، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة نتائج تجارب اللقاحات العالمية من أجل الحصول عليها فور إمكانية تعاقد الدول المختلفة لاقتنائها.”

وفي تقرير صادر عن الهيئة المصرية للدواء للسيد رئيس الوزراء، استعرض فيه رئيس الهيئة اللواء بهاء الدين زيدان الجهود المبذولة في متابعة تطورات لقاحات فيروس كورونا في جميع دول العالم.

وأشار اللواء بهاء الدين زيدان، خلال التقرير، إلى أن منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي” عرضت اللقاحات المختلفة المتوفرة لديها والشركات المُصنعة والمراحل المختلفة لتطوير اللقاحات، كما عرضت المنظمة الجدول الزمني لبدء عملية تصنيع وتوريد اللقاح للدول المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، أنه سيتم بدء تصنيع اللقاحات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وأن “جافي” ستضع خطة لتوزيع اللقاحات على الدول.

وتطرق رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية إلى أن مصر جددت التأكيد على حصتها من اللقاح من “جافي” خلال اجتماع أمس الأول تم عقده بحضور ممثلين عن كل من هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية ومسئولين من منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.