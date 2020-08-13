الرئيس السيسي يهنئ ولي عهد أبوظبي بعد اتفاق التطبيع مع إسرائيل

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020، اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث هنأ الرئيس السيسي “بن زايد” على خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الإمارات والتي من شأنها أن تدفع جهود عملية السلام وتفتح آفاق الاستقرار في المنطقة.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما تم بموجب الاتفاق من إيقاف قرار دولة إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية.

وأعرب ولي عهد أبوظبي، عن خالص امتنان الإمارات لهذه اللفتة من الرئيس السيسي وللدعم المصري المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ولجهودها وإسهاماتها التاريخية الرائدة في إحلال السلام في المنطقة.