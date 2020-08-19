الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بالاستعداد القتالي لحماية الأمن القومي

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اجتمع مع قيادات القوات المسلحة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 19 اغسطس 2020.

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات للصحافة اليوم ، أن الرئيس السيسي قد اجتمع اليوم مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية:

إن الرئيس وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومى، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.

كذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد وجه التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري.