الرئيس السيسي يوجه رسالة لأثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الأشقاء الأثيوبيين والجانب الأثيوبي حول أزمة سد النهضة، خلال كلمته في افتتاح مشروع مدينة الروبيكي، موجها كلمته للمواطنين قائلا:” نتمنى لأشقائنا في أثيوبيا والسودان أن يعيشوا مثلنا ونتمنى أن تولدوا الكهرباء مثلما أعلنتم”.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي ” نحن نتمنى لكم التوفق بكل حب ونوايا طيبة بشرط ألا يكون له تأثير على حصة المياه الخاصة بنا”.

وتابع: “قلقانين على موضوع سد النهضة وأنا معاكم .. من حقكم تقلقوا على موضوع سد النهضة لأن النيل حياة، وأنا بطمنكم عشان عدالة القضية.. محدش يقدر ينكر أهمية المياة في مصر والعالم”.

وأضاف: “قلقكم قلق مشروع وطبيعي وانا معاكم فيه كل ما تقلق وتخاف اشتغل واشتغل أكتر عشان تبقى قوى وقادر كل ما تشتغل أكتر تبقى قادر أكتر .. حقكم محدش هياخده ، ما تتكلمش كتير وتهدد حد وتقول كلام مالوش لازمة.. أنا بحترم كل الاراء ولكن انتبه أنك تحدث الرأي العام في مصر نحن نتفاوض والتفاوض أيضا معركة طويلة.. انتم قلقانين صح اشتغلوا كويس اللي يقلق ما ينامش”.