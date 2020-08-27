الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 27 أغسطس 2020، 5 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحمل قرار رئيس الجمهورية الأول رقم 457 لسنة 2020، واختص القرار بتجديد تعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي، رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 19 أغسطس الجاري.

وتضمن القرار الثاني الذي حمل رقم 460 لسنة 2020 على إعادة تعيين القاضي هاني عبدالجابر محمد على، نائبا للرئيس بمحكمة النقض.

وحمل قرار رئيس الجمهورية الثالث رقم 461 لسنة 2020، والذي نص على إعادة تعيين القاضي سامح فتح الله مرسي فتح الله، نائبا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية في دوره العادي.

ونص قرار رئيس الجمهورية الرابع الذي حمل رقم 463 لسنة 2020، والذي تضمن فصل معاون بالنيابة العامة من عمله، بغير الطريق التأديبي “محمد ناصر عنتر فرهود”.

ونص قرار رئيس الجمهورية الخامس والذي حمل رقم 464 لسنة 2020 على فصل أحمد رضا أبو العينين إسماعيل رخا، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله بغير الطريق التأديبي.