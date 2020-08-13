الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارين جمهوريين صباح اليوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين صباح اليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2020، حيث وافق سيادته على اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة التي تم توقيعها في كيب تاون بتاريع 16 نوفمبر من عام 2001.

كما وافق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 1 / 2020.

وقد قامت الجريدة الرسمية صباح اليوم بنشر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان جمهورية مصر العربية بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 / 11 / 2001، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإيداع.

كذلك قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 1 / 2020.

وفيما يلي نص القرارات الجمهورية من مكب رئاسة الجمهورية والذي تم نشره صباح اليوم بالجريدة الرسمية:

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