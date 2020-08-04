الرطوبه 90%.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً الاربعاء في مصر

الرطوبه 90%.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً الاربعاء في مصر

كشف وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، تفاصيل حالة الطقس غداً الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على أقصى جنوب البلاد، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد.

وقالت وكيل هيئة الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة وتتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80-85%، فيما تصل على السواحل الشمالية إلى 90% ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة ويؤدي إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر

وعن درجات الحرارة، أوضحت، أنها تتراوح على السواحل الشمالية بين 30-31 درجة، وتبلغ على الوجه البحري والقاهرة 35 درجة، وعلى شمال الصعيد 39 وتترواح على جنوب الصعيد بين 42-43 درجة مئوية.

ونصحت وكيل هيئة الاستشعار المواطنين بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وحذرت المواطنين، من الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس “كاب أو شمسية” خلال ساعات النهار.