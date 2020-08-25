الري المصرية تعلن سياسة مصر في التعامل مع سد النهضة

الري المصرية تعلن سياسة مصر في التعامل مع سد النهضة

أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل السياسية المصرية في التعامل مع أزمة سد النهضة والخلافات الناشئة بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى.

وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن هناك مرحلة جديدة على الأعتاب من مفاوضات سد النهضة الأثيوبي وذلك على المستويين الفني والقانوني بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بهدف تقريب وجهات النظر بين الثلاث الدول.

وأضاف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباحك مصري” والذي يتم إذاعته عبر قناة “إم بي سي مصر2” اليوم الثلاثاء الموافق 25 اغسطس 2020، أن جولة المفاوضات الجديدة انطلقت وستستمر حتى الخميس المقبل بعد وضع صيغة أولية تحمل مقترحات كل من دولة مصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي لتقريب وجهات النظر.

وأشار محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية في تصريحاته اليوم:

أنه سيتم رفع التقرير النهائي حول مفاوضات سد النهضة الجمعة المقبلة لدولة جنوب أفريقيا باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وصرح محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية أن مصر تتبع سياسة النفس الطويل في التفاوض سعيًا لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من أثيوبيا والسودان ومصر.