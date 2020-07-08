“الري” تنفي تلقيها من إثيوبيا رسميًا نيتها في ملء سد النهضة

“الري” تنفي تلقيها من إثيوبيا رسميًا نيتها في ملء سد النهضة

نفى المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، محمد السباعي، إبلاغ إثيوبيا بشكل واضح ورسمي كل من مصر أو السودان بنيتها في ملء سد النهضة، مشددًا على عدم وجود أي تهاون أو تراجع من مصر إزاء أي محاولة للإضرار بحقها في المياه والحياة.

وقال السباعي، خلال تصريحاته إلى برنامج “صباحك مصري” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر2” اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا لم يكن لديها رغبة حقيقة في التوصل إلى نقاط توافق بشأن سد النهضة،

وأضاف أن المفاوض المصري كان مرنًا خلال المفاوضات التي دارت خلال السنوات الماضية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يحقق التنمية لدولة إثيوبيا دون الإضرار بالحقوق المائية للشعب المصري.

وأوضح أن إقدام إثيوبيا على اتخاذ أي قرارات منفردة سيعد ارتدادًا على كل الأعراف والقوانين الدولية.