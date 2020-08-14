الزمالك يعلن تغريم محمود كهربا 32 مليون جنيه

أكد أمير مرتضى منصور مشرف الكرة بنادي الزمالك، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أنصف الزمالك في قضية اللاعب محمود كهربا لاعب الأهلي ولاعب الزمالك السابق.

وقال أمير مرتضى، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قام بتغريم محمود كهربا مبلغ 32 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك، وإيقافه لمدة ستة أشهر في حال عدم السداد.

وكان اللاعب محمود كهربا قد رحل عن نادي الزمالك للدوري البرتغالي قبل العودة للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان نادي الزمالك تقدم بشكوى رسمية للفيفا ضد كهربا خلال الفترة الماضية لهروبه عن الزمالك رغم استمرار تعاقده مع الزمالك.