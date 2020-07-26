السودان تعلن خبر هام بخصوص مياه نهر النيل

أعلنت هيئة مياه الخرطوم عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة مما أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري.

وأكدت السودان، أن العمل جاري لرفع المنصات المائية بالمحطات، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد، إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 ألف وحدة الى 14 ألف وحدة بصورة مفاجئة، قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية، منوهًا الى أن أكثر المناطق تأثرًا، أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.