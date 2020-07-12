السيسي: إزالة المواقف بالقاهرة والإسكندرية وإنشاء جراجات تحت الأرض

خلال افتتاح مشروع المرحلة الثالثة من الأسمرات، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بأن تزيل المواقف في نطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية لصالح استيعاب الحركة المرورية.

وقال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، إن محافظة القاهرة والإسكندرية عليهم مراجعة المناطق التي بها مواقف مساحتها كبيرة ويعملون على تصور إزالتها ويكون بدلا عنها في مكانها جراج دور أو دورين تحت الأرض حتى يتم استيعاب الحركة وتكون هناك فرصة للتشغيل.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يتعاملوا بشكل حاسم مع أزمة الجراجات المغلقة وغير المستخدمة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، إن الجراح الذي لن يعمل سنأخذه وسوف نصدر قرارا بنزع ملكية لكل الجراجات غير المستخدمة.

يشار إلى أن الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات، أعلن أن الدولة لن تصدر أي قرار بمنح تراخيص للسيارات الجديدة إلا والسيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، إنه من حق الدولة ألا ترخص السيارات الجديدة إلا بعد تحويلها إلى الغاز، وذلك من أجل تنظيم شؤون محياة الشعب، “بنخلي بالنا من شعبها”.

وقال الرئيس السيسي للدكتور محمد معيط وزير المالية: “أنت بتخاف على الفلوس أوي، ولا بد من لذا ليتبذلوا جهد أكثر من كده” ، مؤكدا أهمية منح فائدة صفرية لبرامج محددة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات عدد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء