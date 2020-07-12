السيسي: كل مواطن سيقدم على شقة سوف يحصل عليها

السيسي: كل مواطن سيقدم على شقة سوف يحصل عليها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حصول أي مواطن يقدم على شقة عليها.

وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية افتتاح الأسمرات3، موجها حديثه إلى لدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن كل مواطن سوف يطلب شقة سيحصل عليها، مؤكدا على ضرورة جاهزية المواطن أيضا وأن الدولة ستحاول تيسيير طريقة السداد ومساعدة المواطن على قدر المستطاع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يتعاملوا بشكل حاسم مع أزمة الجراجات المغلقة وغير المستخدمة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، إن الجراح الذي لن يعمل سنأخذه وسوف نصدر قرارا بنزع ملكية لكل الجراجات غير المستخدمة.

يشار إلى أن الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات، أعلن أن الدولة لن تصدر أي قرار بمنح تراخيص للسيارات الجديدة إلا والسيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، إنه من حق الدولة ألا ترخص السيارات الجديدة إلا بعد تحويلها إلى الغاز، وذلك من أجل تنظيم شؤون محياة الشعب، “بنخلي بالنا من شعبها”.

وقال الرئيس السيسي للدكتور محمد معيط وزير المالية: “أنت بتخاف على الفلوس أوي، ولا بد من لذا ليتبذلوا جهد أكثر من كده” ، مؤكدا أهمية منح فائدة صفرية لبرامج محددة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات عدد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين والدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.