السيسي: لن ترخص السيارات الجديدة حتى تعمل بالغاز

خلال افتتاحه عددا من المشروعات، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لن تصدر أي قرار بمنح تراخيص للسيارات الجديدة إلا والسيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، إنه من حق الدولة ألا ترخص السيارات الجديدة إلا بعد تحويلها إلى الغاز، وذلك من أجل تنظيم شؤون محياة الشعب، “بنخلي بالنا من شعبها”.

وقال الرئيس السيسي للدكتور محمد معيط وزير المالية: “أنت بتخاف على الفلوس أوي، ولا بد من لذا ليتبذلوا جهد أكثر من كده” ، مؤكدا أهمية منح فائدة صفرية لبرامج محددة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات عدد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.