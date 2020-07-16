السيسي: هندخل ليبيا ونخرج بأمر من أهلها، ولن نسمح بأي اعتداء عليها

السيسي: هندخل ليبيا ونخرج بأمر من أهلها، ولن نسمح بأي اعتداء عليها

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد.

وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من التصريحات في حديثه مع شيوخ القبائل الليبية، حيث صرح سيادته:

“مش هندخل إلا بطلب منكم ومش هنخرج إلا بأمر منكم، ومش عايزين غير الاستقرار والسلام للشعب الليبي”.

اللي هيحدد مصير ليبيا، هو الشعب الليبي، وليس الناس اللي بره، حينما تضعوا أيديكم في إيد بعض.

عمرنا ما نظرنا ليكم إلا بكل احترام وتقدير، وحرصنا على ألا نتدخل في شئونكم.

في مصر لا ندرب الجيش على أن يكون له انتماءات مختلفة هو انتماء واحد فقط وهو الانتماء للوطن.

وتابع الرئيس: “لا هوا انتماء عقائدي ديني مسلم ومسيحي وغيره، الانتماء في الجيش انتماء وطني فقط”.

ليس لدي أطماع شخصية، ونحن في مصر استقبلنا حينما كنت وزيرًا للدفاع طلبة من ليبيا في الكلية الحربية بمصر”.

وتابع الرئيس: “أوكد لكم أننا مستعدون لاستقبال أبنائكم لتدريبهم ليكونوا نواة لجيش وطني ليبي، واللي هتبعتوهم هندربهم يحبوا ليبيا ويخافوا عليها”.