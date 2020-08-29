السيسي: “والله أخلي الجيش ينزل كل قرى مصر”

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مخالفات البناء في مصر أزمة كبيرة تواجه الدولة المصرية، ويجب أن يكون هناك حل فوري ونهائي لها، قائلا:

“أنا مش عارف أعمل إيه. يا جماعة دي أرضنا اللي بناكل منها بتعمل كده ليه؟.. عايز إسكان بنعمل ومستعدين نعمل أكتر من كده، لما بنعمل قطعة أرض ونبني عليها تجمع الناس مبتاخدوش”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت:

“بقول كده لأن الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي (وزير الدفاع والإنتاج الحربي)، مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية والداخلية كلها”.

وتابع الرئيس: “لن أسمح أبدا نهد بلدنا ونضيعها كده، لا، والله أخلي الجيش ينزل كل قرى مصر، يا نوقف ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا، وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها”.