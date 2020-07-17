السيسي يبحث مع نظيره الجنوب أفريقي تطورات ملف سد النهضة

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، صباح اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن الاتصال تناول بحث تطورات الموقف الحالي بشأن سد النهضة، وكذا المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، التي حدثت في الآونة الأخيرة، برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.

وأكد الرئيس السيسي، ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وكذا حتمية “بلورة اتفاق قانوني شامل” بين الأطراف المعنية جميعها، بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذا رفض أي إجراء أحادي الجانب، من شأنه إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل، معربًا في الوقت ذاته عن تقديره لجهود رئيس جنوب أفريقيا.

وأشاد رئيس جنوب أفريقيا بنهج مصر البنَّاء، الذي اتبعته خلال جولة المفاوضات الأخيرة الخاصة بسد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي، ما يعكس الإرادة السياسية المصرية لصدق الوصول إلى حل الأزمة، وتوافق الطرفان على استمرار تنسيق البلدين لتلك القضية الحيوية.​