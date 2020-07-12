السيسي يتوعد بالوقوف بحزم وقوة للقضاء على البناء غير المخطط

شروط أكثر حزمًا وقوة لمنع تراخيص البناء، هذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات، للتوقف عن البناء غير المخطط، مشيرا إلى أنه نتيجة للبناء غير المخطط، كان الناس يبنون تحت خطوط الضغط العالي، وهو ما أثَّر على الصحة العامة.

وأضاف الرئيس السيسي، في تعقيبه على حديث لوزير الإسكان، خلال افتتاح بعض المشروعات، “البرنامج من ضمن أهدافه إزالة كل المخاطر بما فيها الخطر ده، بغض النظر عن كفاءة المساكن الموجودة هنا، قُلنا هنشيل الكابلات دي من فوق مباني الناس وننزلها تحت، وعشان نعمل كده التكلفة كانت مليارًا إلا ربع.. لما قُلت مش هنسمح بالمخالفة تاني لأنه ثبت بالتجربة أننا لما نعمل أماكن مخططة صح وفيها كل الاشتراطات بتبقى أقل تكلفة بكتير من مواجهة أي آثار ضارة ناتجة عن البناء غير المخطط”.

وأكد السيسي: “دعونا نتوقف عن موضوع البناء غير المخطط ونبدأ ننظم بلدنا، والناس اللي عايزة شقق حتاخد شقق، والناس اللي عاوزة تعمل مشروعات وتبيع للناس هنخليها تعمل كده بس بصراحة إحنا هنكون حازمين واشتراطات البناء هتكون في منتهى الحزم والقوة”.

وأوضح الرئيس أن كل ما يتحدث عنه لا يوجد في بلد غير بلدنا، مشيرا إلى أن الدولة تحملت الفترة الماضية، وأن حجم التمدد كان زيادة عن اللزوم، مشيرا إلى أنه يعلن ذلك: “علشان لما يبقى في صلابة بالموقف وشدة من الأجهزة؛ سواء من التنمية المحلية أو الداخلية، فالهدف منها حماية الوطن من أننا نعيش كده”.