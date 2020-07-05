السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا حمل رقم 266 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس؛ من أجل استخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

كما أصدر الرئيس قرارا حمل رقم 267 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطعتي أرض مملوكة للدولة في مدينة برج العرب الجديدة، لصالح محافظة الإسكندرية؛ لاستخدامها في إقامة سوق جديدة للجملة.

وأصدر السيسي قرارا حمل رقم 268 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 10.21 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في الجيزة من أجل استخدامها في إقامة محطة محولات جهد “66/11 ك. ف”.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2020 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5.35 فدان من الأراضي المملوكة للدول ملكية خاصة، بناحية دشلوط مركز ديروط بأسيوط، من أجل استخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.

نُشرت القرارات الأربعة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد.