الرئيس السيسي يطمئن المصريين بشأن سد النهضة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح أعمال مشروع مدينة الروبيكي، على قضية سد النهضة بعد التصريحات الأخيرة للجانب الإثيوبي حول سد النهضة.

وقال الرئيس السيسي، موجها كلمته للمواطنين، قائلا: “قلقانين على موضوع سد النهضة وأنا معاكم .. من حقكم تقلقوا على موضوع سد النهضة لأن النيل حياة، وأنا بطمنكم عشان عدالة القضية”

وأضاف السيسي: “موضوع المياه وجوده في مصر ليس مطلب ولكن أثبته الحضارة والعادات.. وعدالة القضية في أننا كنا دايما حريصين على أنه نتمنى لأشقائنا أن يعيشوا مثلنا ونتمنى أن تولدوا الكهرباء مثلما أعلنتم نحن نتمنى لكم التوفق بكل حب ونوايا طيبة بشرط ألا يكون له تأثير على حصة المياه الخاصة بنا”.

وتابع: “محدش يقدر ينكر أهمية المياة في مصر والعالم.. وقلقكم قلق مشروع وطبيعي وانا معاكم فيه كل ما تقلق وتخاف اشتغل واشتغل أكتر عشان تبقى قوى وقادر كل ما تشتغل أكتر تبقى قادر أكتر .. حقكم محدش هياخده .. ما تتكلمش كتير وتهدد حد وتقول كلام مالوش لازمة.

أنا بحترم كل الأراء ولكن انتبه أنك تحدث الرأي العام في مصر نحن نتفاوض والتفاوض أيضا معركة طويلة.. انتم قلقانين صح اشتغلوا كويس اللي يقلق ما ينامش”