الشراء الموحد تؤكد اقتراب مصر من المركز الخامس عالمياً على مستوى تخزين الأدوية

حرصت الهيئة المصرية للشراء الموحد على طمأنة كافة أبناء الشعب المصري، وذلك بخصوص مستقبل الدولة المصرية على مستوى تخزين الأدوية لجميع الأمراض بشكل عام سواء المزمنة أو حتى العابرة.

وأكد اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تجهيز العديد من المستودعات الطبية الجديدة.

وأشار أيضاً إلى أن هذه المستودعات الطبية سوف تساهم في نقل مصر إلى المركز الخامس عالمياً على مستوى تخزين الأدوية، وذلك رداً على جميع الشائعات التي كانت تؤكد مؤخراً وجود عجز كبير في عدة أدوية في السوق المحلية.

على صعيد آخر، أوضح اللواء بهاء الدين زيدان أن السفير الصيني بالقاهرة كان حريصاً على التأكيد على تبرع منظمة الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة بعدد كبير من المستلزمات الطبية للدولة المصرية في المرحلة القادمة من أجل مساعدتها على مواجهة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورنا المستجد المستمرة حتى هذه اللحظة.

وشدد أيضاً على أن العلاقات بين الصين ومصر وطيدة وقوية للغاية على مر التاريخ، كما تقدم أيضاً بواجب العزاء في وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي توفي يوم الإثنين الماضي بعد صراع طويل مع المرض، علماً بأن الحكومة المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوات المسلحة أقاموا له يوم أمس الثلاثاء جنازة عسكرية كبيرة.