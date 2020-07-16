“الصحة العالمية” تتوقع استمرار “كورونا” 6 أشهر أخرى

توقع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، استمرار فيروس كورونا المستجد حتى العام المقبل.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة بشأن “أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا”، اليوم الخميس.

وقال إنه بعد مرور ستة أشهر على ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، يمكن القول إنه ما زال أمامنا ستة أشهر أخرى.

وأكد “المنظري” ضرورة أن تتشارك الدول جميع البيانات المتعلقة بالمرض مع المنظمة لسهولة وسرعة التعرف عليه والوصول إلى جميع خصائص الفيروس والتوصل لعلاج له.

وأوضح أنه في حالة عدم إرسال دولة واحدة فقط بياناتها يمكن أن تضيع جهود باقي دول العالم في مكافحة المرض.

ونبه من أنه يجب ألا نتهاون في التعامل مع هذا الفيروس، خاصةً مع استمرار اجتياحه لجميع أرجاء الإقليم، وحتى لو تحسن الوضع، علينا أن نتوقع حدوث تراجع في أي وقت.

كما نبه بضرورة أن نتحلى باليقظة والحذر، فالوضع لا يزال غير مستقر، وقد يتغير بين عشية وضحاها، وتتمثل مهمتنا الرئيسية الآن في الحيلولة دون تحول الوضع من مستوى سيء إلى مستوى كارثي.

وبين أن البلاد تحتاج إلى جميع التدابير التي ظلت منظمة الصحة العالمية تعمل على تعزيزها دومًا، وهي: القيادة الحكومية القوية؛ والكشف المبكر؛ والاختبار؛ وعزل جميع الحالات وعلاجها؛ وتتبع جميع المخالطين.