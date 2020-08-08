الصحة العالمية تعلن بشرى سارة بشأن لقاحات فيروس كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس أن هناك ستة لقاحات فى مرحلة جيدة من التجارب السريرية من بين قرابة مائتى لقاح تتعلق بمرض كورونا المستجد.

و أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تصريحات له سعي المنظمة لأن يكون اللقاح متاحا للجميع فى كل البلدان بغض النظر عن كونها متوسطة أو منخفضة الدخل.

من جانبه أكد الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة أنه من المهم للغاية توخى الحرص فى مسألة أمان و فعالية أى من اللقاحات المنتظرة و الآثار الجانبية لكل منها.