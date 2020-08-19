الصحة العالمية تعلن موعد توزيع لقاح كورونا لدول الشرق المتوسط.

أعلنت المستشارة الإقليمية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة نادية طلب، إن جميع لقاحات كورونا لا تزال في مرحلة التجارب السريرية ولم يتم الانتهاء من أي لقاح حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، بشأن أحدث تطورات فيروس كورونا، وجهود تطوير اللقاح وتوزيعه.

وأوضحت الدكتورة نادية طلب، أن بعض اللقاحات سوف تكون متاحة نهاية العام الجاري، وسيتم توزيعها للجمهور بداية من العام المقبل وذلك بعد التأكد من سلامتها.

وأشارت “طلب” إلى أنه فور توافر لقاح كورونا سيتم توفيرها مباشرة لدول إقليم الشرق المتوسط.