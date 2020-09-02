الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا بعد تحليل بيانات 6 مليون حالة

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا بعد تحليل بيانات 6 مليون حالة

كشفت مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة داليا سمهوري، عن مفاجأة بعد تحليل بيانات 6 مليون حالة مصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” من دول مختلفة.

حيث قالت الدكتورة داليا سمهوري: “لقد قمنا بتحليل بيانات لـ 6 مليون حالة مصابة بكورونا من الدول المختلفة، ولاحظنا زيادة ملحوظة في عدد الحالات بين الفئات العمرية الصغيرة من 0 لـ 24 سنة في الفترة الأخيرة”.

وأضافت: “أن الزيادة مهمة ويجب أن تؤخذ في الحسبان، لأنها قد تكون عاملًا لانتشار عدوى كورونا بين الفئات العمرية المختلفة”.

وأوضحت أن الفئات العمرية الصغيرة ليست العامل الأساسي لنشر العدوى بين الأشخاص، بينما أظهرت التقارير والدراسات أن الفئات العمرية الأكبر هم أكثر نشرا للعدوى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) للإحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم.