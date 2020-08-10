الصحة تعلن أسماء مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بعد إعادة فتحها

الصحة تعلن أسماء مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بعد إعادة فتحها

مع تكرار التحذير من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عودة بعد المستشفيات لمستشفيات عزل للمرة الثانية، ونوضح لكم أسماء مستشفيات العزل التي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال مصابي فيروس كورونا في الفترة المقبلة.

أسماء مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا في مصر

وتشمل هذه المستشفيات كلاً من الآتي:

مستشفي أبوخليفة في الإسماعيلية

مستشفي العجمي بالإسكندرية

مستشفي 15 مايو بالقاهرة

مستشفي العجوزة بالجيزة

مستشفي النجيلة بمطروح

مستشفي تمي الأمديد بالدقهلية

مستشفي بلطيم بكفر الشيخ

مستشفي ملوي بالمنيا

مستشفي قها بالقليوبية

مستشفي الصداقة بأسوان.

مستشفي أبوتيج بأسيوط

مستشفي الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة

مستشفي كفر الزيات بالغربية

مستشفي العلمين بمطروح

مستشفي هليوبليس بالقاهرة

مستشفي كفر الدوار بالبحيرة

مستشفي الباجور بالمنوفية

مستشفي الحوامدية بالجيزة

مستشفيإسنا بالأقصر

مستشفي مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعادات مؤخرًا فتح العديد من مستشفيات العزل بعد أن كانت قد أنهت العزل بها قبل أسابيع، يأتي ذلك ضمن خطة جديدة لوزارة الصحة والسكان للتعامل مع مصابي كورونا.

وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، في تصريحات صحفية:

إن تلك المستشفيات ستعود لسابق عهدها في استقبال حالات الإصابة بكورونا المتوسطة إلى الخطيرة، على أن تخضع الحالات البسيطة وليس بها معدلات خطورة للعزل المنزلي.

وقد حذرت وزارة الصحة والسكان في بيان لها بالأمس، من عودة انتشار سريع لفيروس كورونا بسبب تغاضي المواطنين عن الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية تجاه فيروس كورونا المستجد بسبب تراجع الحالات الجديدة اليومية.

كذلك حذر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي المواطنين من عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية تجاه كورونا المستجد، وأكد أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات شديدة منعاً لارتفاع الاصابات الجديدة بفيروس كورونا مرة أخرى.