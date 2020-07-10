لليوم الثاني اقل من 1000 إصابة.. الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم الجمعة 10 يوليو في مصر

لليوم الثاني اقل من 1000 إصابة.. الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم الجمعة 10 يوليو في مصر

لا تزال إحصائيات كورونا المستجد في تراجع مستمر داخل الدولة المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إشارة واضحة للغاية على اقتراب مصر من السيطرة على انتشار المرض والحد من انتقال العدوى بين الناس بعكس ما كان عليه الوضع تماماً خلال الأشهر الماضية.

ومن جانبها، حرصت وزارة الصحة والسكان على إصدار بيان رسمي اليوم الجمعة من أجل الكشف عن كافة الأعداد الجديدة التي تم رصدها في مصر، وذلك سواء بالنسبة إلى المصابين أو المتعافين أو حتى الوفيات.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في ذلك البيان، أن إحصائيات الفيروس المستجد تبدو إيجابية للغاية لليوم الرابع على التوالي على جميع المستويات، وذلك يرجع بدون أدنى شك إلى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية بشكل صارم إضافة إلى المجهودات المبذولة من جانب الوزارة والعاملين في القطاع الطبي بمصر.

وأشار أيضاً إلى أن أعداد المصابين إضافة إلى الوفيات سوف تواصل الانخفاض بشكل كبير في المرحلة القادمة، فيما سوف ترتفع أعداد المتعافين على الوجه المقابل وذلك بشرط استمرار التزام الجميع بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في أكثر من مناسبة سابقة بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن أهم هذه الإجراءات الوقائية التي يجب إتباعها تتمثل في غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة، إضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية في جميع الأماكن المزدحمة والعامة ووسائل النقل والمواصلات الجماعية، وأيضاً التباعد الاجتماعي مع تقليل الزيارات العائلية قدر الإمكان.

وأضاف أيضاً أن أي مواطن تظهر عليه أعراض الفيروس المستجد يتوجب عليه التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى عزل أو التواصل مع قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، حتى يخضع إلى الاختبارات والتحاليل اللازمة لحسم موقفه من الإصابة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن العاصمة القاهرة لا تزال هي أعلى محافظة على الإطلاق تم تسجيل بها أعداد مصابين بوباء كورونا، وذلك يرجع بدون أدنى شك إلى حالة الزحام الشديد فيها بشكل دائم، إضافة إلى عدم التزام شريحة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الوقائية في فترة سابقة بعد انتشار المرض.

وشدد أيضاً على أن جميع مرضى الفيروس المستجد في مصر يخضعون إلى أفضل رعاية طبية ممكنة تحت إشراف الأطقم الطبية بشكل مجاني بالكامل دون أن يتحمل أي مواطن أي أعباء مالية بأي حال من الأحوال.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الجمعة 10 يوليو 2020: