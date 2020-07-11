الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 11 يوليو في مصر .. نسب التعافي في زيادة مستمرة

واصلت نسب التعافي من فيروس كورونا المستجد ارتفاعها بشكل واضح للغاية داخل الدولة المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية مثلما كان الوضع على مدار الأيام الماضية، وذلك في إشارة واضحة إلى نجاح مصر في احتواء الوباء بنسبة كبيرة في انتظار العلاج أو اللقاح القادر على حل هذه المعضلة بصورة نهائية.

ومن جانبها، حرصت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت على إصدار البيان الرسمي الخاص بها من أجل الكشف عن الأعداد الجديدة التي تم تسجيلها، وذلك سواء بالنسبة إلى المصابين أو الوفيات أو حتى المتعافين مع توضيح أيضاً الأعداد الإجمالية التي سجلتها مصر على مدار الأشهر إلى غاية الآن.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في ذلك البيان، أن ارتفاع نسب التعافي من الفيروس المستجد في مصر يرجع بدون أدنى شك إلى المجهودات الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في القطاع الطبي وخاصة الأطقم الطبية في مستشفيات العزل.

وأشار أيضاً إلى أن مرضى كورونا يلقون الرعاية الطبية الكاملة على أكمل وجه سواء في مستشفيات العزل بالنسبة إلى الحالات الحرجة، أو في نزل الشباب بالنسبة إلى الحالات المتوسطة، أو في العزل المنزلي بالنسبة إلى الحالات البسيطة التي يتم إيصال حقائب المستلزمات الطبية لها بواسطة القوافل الطبية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن علاج وباء كورونا في مصر مجاني بالكامل دون أن يتحمل المواطن أي تكاليف مادية على الإطلاق، وذلك بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن كيفية التعامل مع المصابين.

وأضاف أيضاً أن الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية التي سبق وأن أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان إضافة إلى منظمة الصحة العالمية، هي بمثابة الحل الوحيد حالياً من أجل مواجهة فيروس كورونا لحين اكتشاف العلاج أو اللقاح خلال الأشهر القادمة من العام الحالي 2020 أو ربما من العام القادم 2021.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن أبرز هذه الإجراءات الوقائية يتمثل بدون أدنى شك في التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات العائلية في ظل قدرة الوباء على التفشي بشكل أسرع وسط التجمعات والزحام، حتى وإن كان الشخص المصاب لم تظهر عليه أعراض المرض بشكل واضح مما يجعل الجميع معرضاً للخطر.

وشدد أيضاً على أن الإجراءات الوقائية لا تقتصر على ذلك فحسب، بل تشمل بدورها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة، إضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية في كافة الأماكن العامة والمزدحمة على وجه التحديد.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية اليوم السبت 11 يوليو 2020: