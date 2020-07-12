الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 12 يوليو في مصر .. وصلنا إلى 24 ألف حالة تعافي

الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 12 يوليو في مصر .. وصلنا إلى 24 ألف حالة تعافي

كشفت وزارة الصحة والسكان رسمياً اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 عن إحصائيات فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا تزال نسبة المتعافين من المرض تزداد يومًا بعد آخر بعكس معدل الإصابات والوفيات الذي يقل بشكل تدريجي.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان رسمي اليوم الأحد، أن مجهودات جميع العاملين في القطاع الطبي داخل الدولة المصرية لا تزال كبيرة للغاية من أجل الحد من انتشار الوباء خلال المرحلة القادمة.

وأشار أيضاً إلى أن تزايد نسب التعافي من المرض مع تراجع مؤشر الإصابات والوفيات هو دليل واضح على نجاح الدولة في السيطرة على انتشار الفيروس، وذلك يرجع أيضًا بدون أدنى شك إلى دور المواطن المصري بعد التزامه بشكل كامل بجميع الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة سابقة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن الإجراءات الوقائية لا تزال هي السلاح الوحيد القادر على مواجهة فيروس كورونا في الوقت الحاضر، نظراً لعدم قدرة أي مؤسسة طبية حول العالم على اكتشاف اللقاح المناسب أو العلاج الفعال الذي يمتلك المقدرة لإنهاء ذلك الكابوس المرعب.

وأضاف أيضاً أن الجميع مطالب في الأشهر القادمة بمواصلة اتباع الإجراءات الوقائية، وخاصة غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار إضافة إلى التباعد الاجتماعي وأيضًا ارتداء الكمامات في كافة الأماكن العامة ووسائل المواصلات الجماعية، وذلك في إطار خطة التعايش مع الوباء بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن أي مواطن يشعر بأعراض فيروس كورونا يجب عليه التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى عزل له حتى يخضع إلى التحاليل والاختبارات اللازمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع مرضى كورونا في مصر يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة في المستشفيات دون أن يتحمل أي منهم تكاليف مادية بأي حال من الأحوال.

وشدد أيضًا على أن الضغط على الأطقم الطبية في مختلف مستشفيات العزل لم يعد كبيراً بعكس ما كان عليه الوضع في الأشهر الماضية، وذلك يرجع إلى تراجع نسب الحالات الحرجة مقارنة بالحالات المتوسطة المتواجدة في نزل الشباب أو الحالات البسيطة التي تم فرض العزل المنزلي عليها.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية سوف يساهم بدوره في انخفاض معدلات الإصابات والوفيات خلال الأشهر القادمة إلى أن ينعدم بنسبة كبيرة لحين اكتشاف العلاج أو اللقاح اللازم.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الأحد 12 يوليو 2020: