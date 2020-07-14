الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 14 يوليو في مصر .. إجمالي الوفيات يتخطى 4 آلاف

الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 14 يوليو في مصر .. إجمالي الوفيات يتخطى 4 آلاف

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 عن آخر مستجدات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث تم رصد المزيد من الحالات الجديدة على كافة المستويات سواء المصابين أو المتعافين أو حتى الوفيات.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان رسمي اليوم، أن لجنة الترصد التابعة للوزارة لا تزال تبذل أقصى مجهود ممكن على مدار الساعة من أجل تتبع المخالطين للحالات المصابة سابقًا لمحاولة الحد من تفشي الوباء بشكل أكبر داخل مصر في المرحلة القادمة.

وأشار أيضًا إلى أن انخفاض مؤشر الإصابات في الآونة الأخيرة دليل واضح على حجم المجهودات المبذولة من جانب وزارة الصحة والسكان لمكافحة الفيروس المستجد، إضافة إلى التزام المواطن المصري بالدرجة الأولى بكل الإجراءات الوقائية اللازمة التي تم الكشف عنها في أكثر من مناسبة سابقة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن هذه الإجراءات الوقائية لا غنى عنها بأي حال من الأحوال طوال المرحلة القادمة، نظرًا لكونها تعتبر بمثابة السلاح الوحيد القادر على مواجهة وباء كورونا لحين نجاح أي مؤسسة طبية عالمية في اكتشاف اللقاح أو العلاج المناسب الذي يكون بمقدوره إنهاء هذه الأزمة.

وأضاف أيضًا أن الإجراءات الوقائية كثيرة ولكن يبقى أهمها هو غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة مع تجنب لمس الأسطح الملوثة خارج المنزل، إضافة إلى التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات دائمًا في كافة الأماكن العامة وخاصة المزدحمة أو حتى وسائل المواصلات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن استمرار إتباع هذه الإجراءات بشكل صارم من جانب أبناء الشعب المصري سوف يساهم بدون أدنى شك في تراجع معدلات الإصابات الجديدة في المرحلة القادمة، مما سوف ينتج عنه بالتالي عودة الحياة بكافة أنشطتها المختلفة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وشدد أيضًا على أن جميع الحالات الجديدة التي يتم التأكد من إصابتها بالمرض لا تعاني من أعراض حادة على الإطلاق، وهو ما يعني بدوره أن حدة الفيروس أو قوته باتت أقل مما كان عليه الوضع سابقًا، مطالبًا في الوقت ذاته أي مواطن تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بسرعة التوجه إلى أقرب مستشفى عزل من أجل الخضوع للتحاليل والاختبارات اللازمة تحت إشراف الأطقم الطبية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن جميع مصابي الوباء في مصر لا يتحملون أي تكاليف مادية على الإطلاق أثناء مرحلة العلاج التي تتم بشكل مجاني للكل بدون استثناء بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020: