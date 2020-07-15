الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 15 يوليو في مصر .. وصلنا إلى 84 ألف مصاب

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره داخل الدولة المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ولكن بنسب أقل بعكس ما كان عليه الوضع في الأسابيع الماضية التي كانت شاهدة على ارتفاع معدلات المصابين بشكل مخيف للغاية إلى أن عادت للهبوط مرة أخرى مع بداية شهر يوليو الجاري من العام الحالي 2020.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان رسمي تم نشره اليوم الأربعاء، أن انخفاض معدل الإصابات الجديدة في الأيام الماضية يرجع بدون أدنى شك الالتزام الكبير من جانب الشارع المصري بالإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة سابقة.

وأضاف أيضًا أن هذه الإجراءات الوقائية أثبتت مدى فعاليتها ليس فقط على مستوى الدولة المصرية وإنما في العديد من دول العالم الأخرى، وذلك بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية التي طالبت بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم من أجل ضمان السيطرة على انتشار الوباء لحين اكتشاف اللقاح أو العلاج المناسب في الأشهر القادمة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن المواطن المصري وصل إلى درجة الوعي المناسبة التي كانت غائبة عنه في بداية فترة انتشار العدوى داخل مصر، على أن يساهم ذلك بنسبة كبيرة في انخفاض أعداد المصابين الجدد مع مرور الأيام مما سوف ينتج عنه بالتالي عودة أنشطة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأشار أيضًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تلعب دورًا بارزًا للغاية في مكافحة فيروس كورونا في مصر، وذلك سواء من خلال الدور الذي تقوم به لجنة الترصد التابعة للوزارة والذي يتمثل في تتبع المخالطين للحالات السابقة من أجل محاولة الحد من انتشار الوباء، أو حتى الدور الذي تقوم به الأطقم الطبية في مختلف مستشفيات العزل والذي يتمثل في علاج المصابين.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن علاج مرضى كورونا في مصر يتم بأفضل طريقة ممكنة مجانًا دون أي تكاليف مادية على الإطلاق، وذلك سواء بالنسبة إلى الحالات الحرجة في مستشفيات العزل أو الحالات المتوسطة في نزل الشباب أو حتى الحالات البسيطة التي تم فرض العزل المنزلي عليها لعدم ظهور أعراض المرض عليها.

وأوضح أيضًا أن نسبة الحالات الحرجة في مصر قد تراجعت بشكل ملحوظ للغاية في الفترة الماضية، مما يؤكد بدوره على ضعف قوة الفيروس بعكس ما كان عليه الوضع لحظة انتشاره لأول مرة في شهر مارس الماضي من العام الجاري.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020: