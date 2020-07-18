الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 18 يوليو في مصر .. استمرار انخفاض معدل الإصابات

لا تزال الدولة المصرية تواصل الانتصار على فيروس كورونا المستجد بشكل واضح مثلما كان الحال تمامًا طيلة الأيام الماضية، وذلك يتضح جليًا من خلال الأعداد الجديدة سواء للمصابين أو الوفيات أو حتى المتعافين التي تكشف عنها وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية ويومية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في البيان الرسمي الصادر اليوم السبت، أن مجهودات العاملين في الوزارة إضافة إلى القطاع الطبي بشكل عام لا تزال كبيرة ومستمرة خلال المرحلة القادمة بدون أدنى شك رغم انخفاض معدل الإصابات مؤخرًا.

وأضاف أيضًا أ لجنة الترصد التابعة لوزارة الصحة والسكان تقوم بدور هام للغاية يتمثل في تتبع المخالطين للحالات السابقة التي تم الكشف عن إصابتها في الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يساهم بكل تأكيد في الحد من انتشار الوباء بنسبة كبيرة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن العبء يقع أيضًا على المواطن المصري وليس فقط المسؤولين في القطاع الطبي داخل الدولة المصرية، نظرًا لأن الالتزام الصارم بكل الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في الأشهر الماضية يعد من أهم الأسباب القادرة على احتواء المرض والسيطرة عليه لحين اكتشاف اللقاح أو العلاج في الفترة القادمة.

وشدد أيضًا على أن أهم هذه الإجراءات الوقائية يتمثل في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات الجماعية، إضافة إلى غسل اليدين بصفة مستمرة سواء بالماء والصابون أو بواسطة المعقمات الكحولية، وأيضًا التباعد الاجتماعي مع التقليل قدر الإمكان من الزيارات العائلية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن استمرار التزام المواطنين بهذه الإجراءات الاحترازية من شأنه أن يساهم بشكل تدريجي في عودة كافة أنشطة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى خلال المرحلة القادمة، وهي الخطة التي بدأت الدولة المصرية في تطبيقها منذ بداية مطلع شهر يوليو الجاري من العام الحالي 2020 من أجل تفادي الخسائر الاقتصادية في الأشهر المتبقية من العام.

وأوضح أيضًا أن أي مواطن يشعر بأعراض الفيروس المستجد يجب عليه فورًا التواصل مع قنوات الاتصال المختلفة التي خصصتها وزارة الصحة والسكان أو التوجه بشكل عاجل إلى أقرب مستشفى عزل منه حتى يخضع إلى الفحوصات والتحاليل اللازمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جميع مرضى كورونا في مصر يتلقون العلاج بشكل مجاني دون أن يتحملوا أي تكاليف مادية على الإطلاق بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية منذ انتشار الوباء.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية اليوم السبت 18 يوليو 2020: