الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 20 يوليو في مصر .. استمرار انخفاض أعداد المصابين

واصلت معدلات فيروس كورونا المستجد في التراجع داخل الدولة المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية مثلما كان الحال تمامًا على مدار الأيام الماضية منذ مطلع شهر يوليو الجاري، على أمل أن يكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا على اقتراب نهاية الجائحة في القريب العاجل قبل حتى اكتشاف اللقاح أو العلاج المناسب.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن معدلات الفيروس المستجد لا تزال في تراجع مستمر نتيجة المجهودات الهائلة المبذولة من جانب الوزارة إضافة إلى الأطقم الطبية في مستشفيات العزل وأيضًا لالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وأضاف أيضًا أن كل هذه العوامل المجتمعة تساهم دون أدنى شك في الحد من انتشار الوباء في مصر، مما سوف يساعد على عودة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها مرة أخرى خلال المرحلة القادمة لحين اكتشاف اللقاح أو العلاج المناسب لإنهاء الأزمة نهائيًا.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن لجنة الترصد التابعة لوزارة الصحة والسكان لا تزال تؤدي عملها بشكل جاد على مدار الساعة من أجل تتبع جميع المخالطين للحالات السابقة الذين تم التأكد من إصابتهم بالمرض، وهي إحدى أهم الوسائل الفعالية التي تعتمد عليها كل المنظمات الصحية حول العالم من أجل محاولة الحد من انتشار العدوى.

وأوضح أيضًا أن الضغط على مستشفيات العزل لم يعد كبيرًا بعكس ما كان عليه الوضع خلال الأشهر الماضية، نظرًا لأن الفيروس بات تأثيره أقل على المصابين بسبب انتشاره بين عدد كبير من الناس، لذا بات من الطبيعي أن يقل عدد الحالات الحرجة مقارنة بالحالات المتوسطة أو حتى البسيطة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن انخفاض معدل الإصابات والوفيات لا يعني تخلي المواطنين عن الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، وخاصة وأن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة السلاح الوحيد لكافة دول العالم وليس مصر فقط من أجل مواجهة الفيروس المستجد.

وأكد أيضًا أن أي مواطن يشعر بأعراض وباء كورونا لابد عليه من التواصل فورًا مع قنوات الاتصال المختلفة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في الفترة الماضية، إضافة إلى ضرورة عزل نفسه بعيدًا عن الآخرين ثم التوجه بشكل سريع إلى أقرب مستشفى عزل من أجل الخضوع إلى الفحوصات والتحاليل اللازمة لحسم موقفه من الإصابة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع مرضى كورونا في مصر يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنها بشكل مجاني دون أي تكاليف مادية على الإطلاق.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الإثنين 20 يوليو 2020: