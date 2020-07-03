الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 3 يوليو في مصر .. إجمالي المصابين يتخطى 72 ألف

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2020 عن آخر مستجدات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لا تزال الوزارة ترصد المزيد من الحالات الجديدة على كافة المستويات سواء المصابين أو المتعافين أو حتى الوفيات.

وكان معدل الوفيات قد عاش حالة من الاستقرار على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ولكن ذلك الاستقرار كان سلبياً في ظل ارتفاع المعدل قبل حدوث الثبات، على أمل أن ينخفض المعدل بشكل تدريجي خلال المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن كل العاملين في القطاع الطبي في مصر يواصلون بذل المجهودات الهائلة من أجل محاولة احتواء أزمة الفيروس المستجد، وذلك سواء على المستوى الإداري أو خاصة على مستوى الأطقم الطبية.

وأشار أيضاً إلى أن الشارع المصري بأكمله يقع على عاتقه عبئاً كبيراً من أجل إنهاء ذلك الكابوس وليس المسؤولين وحدهم، حيث يجب على كل مواطن أن يلتزم بشكل كامل بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية في وقت سابق.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن العودة الحياة إلى طبيعتها ورفع حظر التجوال لا يعني أن يقوم الناس بالاستهتار بالمرض خلال المرحلة القادمة، نظراً لأن الإجراءات الوقائية تعد بمثابة السلاح الوحيد حالياً الذي يمتلك القدرة على احتواء انتشار ذلك الفيروس لحين نجاح المؤسسات الطبية العالمية في اكتشاف اللقاح أو العلاج الفعال اللازم.

وأضاف أيضاً أن أبرز هذه الإجراءات الوقائية يتمثل في كلاً من:

ارتداء الكمامات الطبية أو القطنية الآمنة في جميع الأماكن العامة والمزدحمة إضافة إلى وسائل النقل والمواصلات الجماعية.

الاعتماد على نظام غذائي صحي يومياً.

التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات العائلية قدر الإمكان.

العزل المنزلي في حالة الشعور بأعراض المرض ثم التواصل مباشرة مع وزارة الصحة والسكان.

غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دائم على مدار اليوم أو تطهير اليدين بواسطة معطر كحولي في حالة عدم تواجد الصابون.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع مرضى كورونا يلقون أفضل رعاية صحية ممكنة داخل مستشفيات العزل ونزل الشباب بشكل مجاني بالكامل دون أن يتحمل أي منهم تكاليف مادية بأي حال من الأحوال، وهو نفس الوضع بالنسبة إلى حالات العزل المنزلي التي يتم إيصال حقائب المستلزمات الطبية لها عبر القوافل الطبية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية اليوم الجمعة 3 يوليو 2020: