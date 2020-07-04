الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 4 يوليو في مصر .. إجمالي المتعافين يتخطى 20 ألف

يستمر فيروس كورونا المستجد في التفشي والانتشار داخل الدولة المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا تزال وزارة الصحة والسكان ترصد يومياً المزيد من الحالات الجديدة سواء للمصابين أو خاصة الوفيات الذين زاد عددهم بشكل واضح للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت بياناً رسمياً كشفت فيه عن آخر التطورات بشأن الفيروس المستجد، حيث تم الكشف عن الأعداد الجديدة سواء للمصابين أو الوفيات أو حتى المتعافين من المرض.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في ذلك البيان، أن الوزارة لا تزال تقوم بعملها على أكمل وجه من خلال تتبع المخالطين من أجل رصد الحالات الجديدة إضافة إلى محاولة السيطرة على انتشار الوباء.

وأضاف أيضاً أن بروتوكول علاج فيروس كورونا لا يزال يتم تطبيقه على جميع الحالات الجديدة، من خلال نقل الحالات الحرجة على الفور إلى مستشفيات العزل من أجل وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى نقل الحالات المتوسطة إلى نزل الشباب، وأيضاً فرض العزل المنزلي على الحالات البسيطة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن وزارة الصحة والسكان تقدم جميع خدمات علاج فيروس كورونا بشكل مجاني لكافة مواطني الشعب المصري على حد سواء دون تحميل أي منهم تكاليف العلاج تماماً، وذلك يشمل أيضاً حالات العزل المنزلي التي يتم إيصال حقائب المستلزمات الطبية لها مجاناً.

وأشار أيضاً إلى أن كل ذلك يأتي بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية بخصوص كيفية التعامل مع مرضى ذلك الوباء، متمنياً في الوقت ذاته نهاية أزمة الفيروس المستجد قريباً حتى تعود الحياة من جديد إلى طبيعتها في المرحلة القادمة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن ذلك الأمر لن يحدث بأي حال من الأحوال في حالة عدم استمرار التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وفي مقدمتها بدون أدنى شك غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دائم، إضافة إلى التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات العائلية، وأيضاً ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة والمزدحمة على وجه التحديد وداخل وسائل النقل والمواصلات الجماعية.

وأوضح أيضاً أن العاصمة القاهرة لا تزال هي أعلى محافظة على مستوى الجمهورية تم تسجيل بها إصابات بالوباء، وذلك يرجع إلى الزحام الشديد بها بعكس المحافظات الأخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن محافظة الجيزة تليها مباشرة في المرتبة الثانية من حيث عدد المصابين.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم السبت 4 يوليو 2020: